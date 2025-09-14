«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча АПЛ

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче АПЛ

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче четвертого тура чемпионата Англии. Игра пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 18.30 по московскому времени.

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: трансляция матча АПЛ

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В России отсутствуют официальные трансляции матчей АПЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

На старте АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» (4:0), а затем потерпел поражение от «Тоттенхэма» (0:2) и «Брайтона» (1:2). «Манчестер Юнайтед» уступил «Арсеналу» (0:1), сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1) и победил «Бернли» (3:2).