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«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча АПЛ

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче АПЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче четвертого тура чемпионата Англии. Игра пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 18.30 по московскому времени.

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: трансляция матча АПЛ

&laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;.«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В России отсутствуют официальные трансляции матчей АПЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

На старте АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» (4:0), а затем потерпел поражение от «Тоттенхэма» (0:2) и «Брайтона» (1:2). «Манчестер Юнайтед» уступил «Арсеналу» (0:1), сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1) и победил «Бернли» (3:2).

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Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 6 5 0 1 10-5 15
2
 Ман. Сити 5 5 0 0 13-5 15
3
 Брайтон 6 4 1 1 18-5 13
4
 Брентфорд 6 2 4 0 12-6 10
5
 Челси 6 3 1 2 15-13 10
6
 Ливерпуль 5 2 3 0 7-4 9
7
 Эвертон 5 2 3 0 6-3 9
8
 Лидс 6 2 3 1 8-5 9
9
 Ипсвич 6 3 0 3 9-12 9
10
 Ньюкасл 5 2 2 1 9-9 8
11
 Халл Сити 5 2 2 1 6-4 8
12
 МЮ 6 1 3 2 9-9 6
13
 Нот. Форест 5 1 2 2 4-5 5
14
 Астон Вилла 6 1 2 3 6-11 5
15
 Сандерленд 6 1 1 4 6-12 4
16
 Кристал Пэлас 5 1 1 3 6-11 4
17
 Борнмут 6 0 3 3 7-13 3
18
 Ковентри 5 1 0 4 1-10 3
19
 Тоттенхэм 6 0 3 3 3-9 3
20
 Фулхэм 6 0 2 4 6-10 2
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36 тур
37 тур
38 тур
10.10 14:30 Арсенал – Лидс 2 : 1
10.10 17:00 Астон Вилла – Брентфорд 2 : 2
10.10 17:00 Челси – Борнмут 5 : 1
10.10 17:00 Ипсвич – Фулхэм 2 : 1
10.10 17:00 Сандерленд – Брайтон 0 : 2
10.10 19:30 МЮ – Тоттенхэм 1 : 1
11.10 16:00 Кристал Пэлас – Нот. Форест - : -
11.10 16:00 Халл Сити – Эвертон - : -
11.10 18:30 Ливерпуль – Ман. Сити - : -
12.10 22:00 Ковентри – Ньюкасл - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 5
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 5
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 4
П
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Ливерпуль

 3
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 3 1 1
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 4 1 1
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