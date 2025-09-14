«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: Доннарумма и Шешко сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре АПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Этихад». Начало — в 18.30 по московскому времени.

В стартовом составе хозяев дебютирует экс-голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Хусанов, Диаш, Гвардиол, О'Райли. Родри, Бернарду Силва. Рейндерс, Фоден, Доку, Холанн.

«Манчестер Юнайтед»: Байиндыр, Доргу, де Лигт, Йоро, Мазрауи, Шоу, Диалло, Угарте, Бруну Фернандеш, Мбемо, Шешко.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.