«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: Доннарумма и Шешко сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы на матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре АПЛ.
Игра пройдет на стадионе «Этихад». Начало — в 18.30 по московскому времени.
В стартовом составе хозяев дебютирует экс-голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма.
«Манчестер Сити»: Доннарумма, Хусанов, Диаш, Гвардиол, О'Райли. Родри, Бернарду Силва. Рейндерс, Фоден, Доку, Холанн.
«Манчестер Юнайтед»: Байиндыр, Доргу, де Лигт, Йоро, Мазрауи, Шоу, Диалло, Угарте, Бруну Фернандеш, Мбемо, Шешко.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
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|Н
|П
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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|0
|0
|0-0
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3
|МЮ
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Брайтон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Челси
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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