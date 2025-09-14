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14 сентября 2025, 17:26

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: Доннарумма и Шешко сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре АПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Этихад». Начало — в 18.30 по московскому времени.

В стартовом составе хозяев дебютирует экс-голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Хусанов, Диаш, Гвардиол, О'Райли. Родри, Бернарду Силва. Рейндерс, Фоден, Доку, Холанн.

«Манчестер Юнайтед»: Байиндыр, Доргу, де Лигт, Йоро, Мазрауи, Шоу, Диалло, Угарте, Бруну Фернандеш, Мбемо, Шешко.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;.«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция матча чемпионата Англии
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 4-й тур.
14 сентября 2025, 18:30. Этихад (Манчестер)
Манчестер Сити
3:0
Манчестер Юнайтед

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Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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