Стали известны составы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на матч 16-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Фернандинью, Анхелиньо — Родриго, Давид Сильва, де Брейне — Бернарду, Стерлинг, Жезус.

Запасные — Браво, Гюндоган, Менди, Махрез, Канселу, Отаменди, Фоден.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминэй, Фред, Джеймс — Лингард, Рэшфорд, Марсьяль.

Запасные — Ромеро, Туанзебе, Уильямс, Янг, Андреас Перейра, Мата, Гринвуд.

Игра начнется в 20.30 по московскому времени.

Трансляция матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»