«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть трансляцию матча Суперкубка Англии
«Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии по футболу в субботу, 10 августа.
«Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках Суперкубка Англии по футболу в субботу, 10 августа. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Англия. Начало игры— в 17:00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». В матч-центре на сайте «СЭ» будут доступны ключевые события Суперкубка Англии-2024.
«Сити» примет участие в матче за Суперкубок Англии как победители АПЛ-2023/2024. «Юнайтед» сыграет как обладатель Кубка Англии после субботней победы над «Ман Сити» (2:1).
Посмотреть матч в прямом эфире на территории России не получится, так как официально прямых трансляций не запланировано. Посмотреть видеотрансляцию встречи можно будет бесплатно в прямом эфире в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
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|0
|0-0
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2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
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