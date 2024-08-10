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Сегодня, 19:10

«Манчестер Сити» в седьмой раз в истории завоевал Суперкубок Англии

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«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters

«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:1, пенальти 7:6) в матче за Суперкубок Англии-2024.

Основное время матча завершилось вничью. На гол Алехандро Гарначо «горожане» ответили точным ударом Бернарду Силвы.

В серии пенальти точнее оказалась команда Хосепа Гвардиолы, которая по ее ходу уступала 1:3. Победный одиннадцатиметровый реализовал защитник Мануэль Аканжи.

«Манчестер Сити» в седьмой раз в истории стал обладателем Суперкубка Англии. Рекордсменом по числу побед в турнире является «Манчестер Юнайтед» (18).

В прошлом году трофей достался лондонскому «Арсеналу».

Англия. Суперкубок.
10 авг, 17:00. Wembley (Лондон)
Манчестер Сити
1:1
Манчестер Юнайтед
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
1
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«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: «горожане» сравняли счет в конце матча
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
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17.08 14:30
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17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
17.08 17:00
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