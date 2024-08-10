«Манчестер Сити» в седьмой раз в истории завоевал Суперкубок Англии

«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:1, пенальти 7:6) в матче за Суперкубок Англии-2024.

Основное время матча завершилось вничью. На гол Алехандро Гарначо «горожане» ответили точным ударом Бернарду Силвы.

В серии пенальти точнее оказалась команда Хосепа Гвардиолы, которая по ее ходу уступала 1:3. Победный одиннадцатиметровый реализовал защитник Мануэль Аканжи.

«Манчестер Сити» в седьмой раз в истории стал обладателем Суперкубка Англии. Рекордсменом по числу побед в турнире является «Манчестер Юнайтед» (18).

В прошлом году трофей достался лондонскому «Арсеналу».