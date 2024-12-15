«МЮ» победил «Манчестер Сити», команда Аморима забила два гола в концовке матча

«МЮ» одержал волевую победу над «Манчестер Сити» после двух голов в концовке матча

«Манчестер Сити» дома проиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 16-го тура АПЛ — 1:2.

Гол на 36-й минуте забил защитник «горожан» Йошко Гвардиол. На 88-й минуте хавбек гостей Бруну Фернандеш реализовал пенальти и сравнял счет. Одиннадцатиметровый был назначен за фол Матеуша Нунеша («Ман Сити») на Амаде Диалло («МЮ»). Спустя две минуты Диалло установил окончательный счет в матче.

Команда Хосепа Гвардиолы впервые с марта 2021 года проиграла «МЮ» в домашнем матче АПЛ. Тогда «горожане» уступили со счетом 0:2.

«Ман Сити» с 27 очками занимает 5-е место в таблице чемпионата Англии. «МЮ» набрал 22 очка и поднялся на 12-ю строчку.