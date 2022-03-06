«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: Махрез увеличил преимущество хозяев

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Махрез отличился в матче 28-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед». Он увеличил преимущество «горожан» во втором тайме — 3:1.

«Сити» красиво разыграл угловой, и алжирец получил мяч на линии штрафной. Он пробил низом в одно касание, и мяч после небольшого рикошета влетел в угол ворот.