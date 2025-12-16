«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» заинтересованы в Муньосе
«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» изучают возможность подписания защитника «Кристал Пэлас» Даниэля Муньоса, сообщает CaughtOffside.
По данным источника, «Манчестер Сити» пристально следил за 29-летним колумбийцем в последние месяцы. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола отмечает его атлетизм и интенсивность прессинга. Также за развитием Муньоса наблюдают «Челси» и «МЮ».
Несмотря на растущий интерес, в «Кристал Пэлас» дали понять, что спортивные права на Муньоса не продаются в январе 2026 года.
В сезоне-2025/26 Муньос в 23 матчах забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с «Кристал Пэлас» действует до 30 июня 2028 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 27 миллионов евро.
Положение команд
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Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Арсенал
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|0-0
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2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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