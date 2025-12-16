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16 декабря 2025, 02:42

«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» заинтересованы в Муньосе

Павел Лопатко

«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» изучают возможность подписания защитника «Кристал Пэлас» Даниэля Муньоса, сообщает CaughtOffside.

По данным источника, «Манчестер Сити» пристально следил за 29-летним колумбийцем в последние месяцы. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола отмечает его атлетизм и интенсивность прессинга. Также за развитием Муньоса наблюдают «Челси» и «МЮ».

Несмотря на растущий интерес, в «Кристал Пэлас» дали понять, что спортивные права на Муньоса не продаются в январе 2026 года.

В сезоне-2025/26 Муньос в 23 матчах забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с «Кристал Пэлас» действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 27 миллионов евро.

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ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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«Манчестер Юнайтед» и «Борнмут» сыграли вничью со счетом 4:4

Аморим о ничьей с «Борнмутом»: «Я считаю, что мы потеряли два очка еще в первом тайме»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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