«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» заинтересованы в Муньосе

«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» изучают возможность подписания защитника «Кристал Пэлас» Даниэля Муньоса, сообщает CaughtOffside.

По данным источника, «Манчестер Сити» пристально следил за 29-летним колумбийцем в последние месяцы. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола отмечает его атлетизм и интенсивность прессинга. Также за развитием Муньоса наблюдают «Челси» и «МЮ».

Несмотря на растущий интерес, в «Кристал Пэлас» дали понять, что спортивные права на Муньоса не продаются в январе 2026 года.

В сезоне-2025/26 Муньос в 23 матчах забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с «Кристал Пэлас» действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 27 миллионов евро.