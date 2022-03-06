Дубли де Брейне и Мареза принесли «Манчестер Сити» крупную победу над «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 28-го тура чемпионата Англии. «Горожане» взяли верх со счетом 4:1.

Дубль в первом тайме оформил полузащитник Кевин де Брейне. Во втором тайме два гола в свой актив записал Рияд Марез.

У «МЮ» отличился вингер Джейдон Санчо.

«Манчестер Сити» набрал 69 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице. Команда опережает на 6 очков «Ливерпуль», который имеет игру в запасе.

«Юнайтед» остался на пятой строчке. У команды Ральфа Рангника 47 очков.