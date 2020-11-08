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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Жезус, Салах и Мане выйдут в старте

18:50
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Стали известны составы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на матч 8-го тура чемпионата Англии. Встреча начнется в 19:30 мск.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу, Родри, Гюндоган, Де Брейне, Торрес, Стерлинг, Жезус.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, Гомес, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмину, Жота.

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