«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Жезус, Салах и Мане выйдут в старте
Стали известны составы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на матч 8-го тура чемпионата Англии. Встреча начнется в 19:30 мск.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу, Родри, Гюндоган, Де Брейне, Торрес, Стерлинг, Жезус.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, Гомес, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмину, Жота.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.