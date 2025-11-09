«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграют в 11-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 9 ноября. Игра состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» : трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 11-й тур.

09 ноября, 19:30. Etihad Stadium (Манчестер)

После 10 туров премьер-лиги команда из Манчестера набрала 19 очков и занимает третье место в турнирной таблице, красные с 18 очками распалагаются на шестой строчке чемпионата.