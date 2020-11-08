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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: трансляция матча — в 19.30

18:00
Защитник «Манчестер Сити» выносит мяч из пустых ворот. Фото Reuters
Защитник «Манчестер Сити» выносит мяч из пустых ворот. Фото Reuters
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В воскресенье, 8 ноября состоится матч 8-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Следить за матчем «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» вы сможете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте ОККО спорт.

Видеотрансляция матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

Манчестер Сити — Ливерпуль

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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