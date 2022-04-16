«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Кубка Англии

«Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» в рамках 1/2 финала Кубка Англии. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Манчестер Сити»: Стеффен, Канселу, Стоунз, Аке, Зинченко, Фернандиньо, Бернарду, Фоден, Грилиш, Жезус, Стерлинг.

Запасные: Эдерсон, Диаш, Гюндоган, Ляпорт, Родриго, де Брейне, Марез, Делап, Лавиа.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Тиаго Алькантара, Кейта, Диас, Мане, Салах.

Запасные: Келлехер, Милнер, Фирмино, Гомес, Хендерсон, Джонс, Жота, Цимикас, Матип.

Напомним, что второй полуфинал пройдет 17 апреля. В нем сыграют «Челси» и «Кристал Пэлас».