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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд

2 июля 2020, 21:22
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Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на матч 32-го тура АПЛ, сообщают пресс-службы команд. Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад», начало в 22.15 (мск).

Стартовый состав «Ман Сити»: Эдерсон — Уокер, Ляпорт, Гарсия, Менди — Гюндоган, Родриго Эрнандес, Де Брейне — Фоуден, Жезус, Стерлинг.

Запасные: Браво, Стоунс, Зинченко, Бернарду Силва, Давид Сильва, Махрез, Канселу, Отаменди, Дойл.

Стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон — Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Фабинью, Хендерсон, Вайналдум — Мане, Фирмину, Салах.

Запасные: Адриан, Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Ориги, Джонс, Уильямс, Эллиотт.

«Манчестер Сити» с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» — первая строчка и 86 баллов, команда досрочно стала чемпионом страны.

Манчестер Сити — Ливерпуль

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