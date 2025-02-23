«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле примет «Ливерпуль» в рамках 26-го тура АПЛ в воскресенье, 23 февраля. Игра состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Небесно-голубые набрали 44 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Красные с 61 баллом располагаются на первой строчке премьер-лиги.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 26-й тур.

23 февраля 2025, 19:30. Этихад (Манчестер)

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