«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Сити» в АПЛ

«Ливерпуль» на выезде победил «Манчестер Сити» в матче 26-го тура чемпионата Англии — 2:0.

За красных по голу в этой игре забили Доминик Собослаи и Мохамед Салах, который также отметился результативной передачей. Теперь на счету 32-летнего Салаха 25 мячей и 16 голевых пасов в нынешнем сезоне АПЛ. Он стал первым игроком в истории лиги, набравшим 40+ результативных действий в двух разных сезонах.

«Ливерпуль» заработал 64 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. «Манчестер Сити» (44 балла) сохраняет четвертую позицию.

Следующий матч команда Арне Слота проведет 26 февраля против «Ньюкасла». «Горожане» в этот же день встретятся с «Тоттенхэмом».