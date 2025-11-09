«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль», Холанн забил с игры и не реализовал пенальти

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Ливерпулем» в матче 11-го тура чемпионата Англии — 3:0.

Счет на 29-й минуте открыл Эрлин Холанн, который на 13-й минуте не смог реализовать пенальти. В добавленное к первому тайму время преимущество хозяев увеличил Нико. На 63-й минуте Жереми Доку довел счет до разгромного.

Гол защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка на 38-й минуте не был засчитан после просмотра ВАР из-за офсайда.

«Манчестер Сити» одержал четвертую победу подряд во всех турнирах. В АПЛ команда Хосепа Гвардиолы с 22 очками вышла на второе место. «Ливерпуль» с 18 баллами опустился на восьмую строчку.

Следующий матч «Ман Сити» проведет 22 ноября против «Ньюкасла», а красные в этот же день сыграют с «Ноттингемом».