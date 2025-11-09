Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

9 ноября, 21:27

«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль», Холанн забил с игры и не реализовал пенальти

Алина Савинова
Жереми Доку и Нико О&#039;Райли.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Ливерпулем» в матче 11-го тура чемпионата Англии — 3:0.

Счет на 29-й минуте открыл Эрлин Холанн, который на 13-й минуте не смог реализовать пенальти. В добавленное к первому тайму время преимущество хозяев увеличил Нико. На 63-й минуте Жереми Доку довел счет до разгромного.

Гол защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка на 38-й минуте не был засчитан после просмотра ВАР из-за офсайда.

«Манчестер Сити» одержал четвертую победу подряд во всех турнирах. В АПЛ команда Хосепа Гвардиолы с 22 очками вышла на второе место. «Ливерпуль» с 18 баллами опустился на восьмую строчку.

Следующий матч «Ман Сити» проведет 22 ноября против «Ньюкасла», а красные в этот же день сыграют с «Ноттингемом».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 11-й тур.
09 ноября, 19:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:0
Ливерпуль

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Читайте также
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
Российская теннисистка Потапова встречается с голландцем Грикспором
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • resifi

    Можно вечно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как трахают ливерскую помойку!!!:zany_face:

    10.11.2025

  • arno11

    Удивляюсь комментариям. Во-первых судья все свистел в пользу Сити, и пеналь можно было оспорить (1,5 года назад в игре тех же команд Ливерпулю не дали намного более явный 11-метровый), и гол Ван Дейка 100% засчитали бы, будь он забит в другую сторону. Манчестер Сити становится все менее и менее симпатичным. Кроме того, что на его финансовые шалости закрывают глаза, плюс еще и судьи играют в двенадцатого.

    10.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Сразу скажу - обе команды по боку. Позвал друга, смотрели вместе. Первый тайм за Сити, а вот второй Ливерпуль наиграл на гол был лучше. Но сегодня видимо не их день))) И гол который они забили(Ливерпуль) - такие надо засчитывать. Не мешал игрок вратарю, помехи там не было, активной игры тоже))) Сити с победой - сожрут они Арсенал на опыте))) Хотя посмотрим))

    10.11.2025

  • krasl

    Зато денег освоили почти пол миллиарда евро

    09.11.2025

  • izorkin

    Вау. Пеп еще и на такое способен! Удивил даже своего персонального болельщика! Респект.

    09.11.2025

  • Жорж Вартанов

    Епушки воробушки, кроме Ван дейка и Салаха никого не узнаю, где Алисон? Где мать его Иан Раш?

    09.11.2025

  • James Gang

    Меняем Слота на Станковича!

    09.11.2025

  • Pablo_75

    Неправда же, Олег Иваныча это были конспекты. Мелкий пас и стеночки. Собственно по ним и Барса строилась.

    09.11.2025

  • емен

    МС набирает ход ! Похоже перестройка Пепом команды начинает приносить плоды !

    09.11.2025

  • ValeraK

    Все благодаря конспектам Черчесова

    09.11.2025

  • Pablo_75

    Именно, у Пепа игроки растут, встраиваются в систему. Фоден, сделавший очень много для выигрыша ЛЧ, теперь Доку и Шерки.

    09.11.2025

  • Иньес Андреста

    Лысый лысому не ровня

    09.11.2025

  • Желтый полосатик

    Развалинами "Ливерпуля" удовлетворен)

    09.11.2025

  • Желтый полосатик

    Слот не Пеп! Ла-ла-ла-ла!

    09.11.2025

  • Игорь Сергеев

    Ливер окончательно умер. Запала имени Клоппа хватило на один сезон, пришёл голландосский обдолбыш и всё слил в унитаз. Ну такие вот они, голландосы.

    09.11.2025

  • Секир-башка

    Выиграли по делу, особо хорош был Доку. Пеп удачно обновляет команду, чемпионство Артете без боя отдавать не собирается.

    09.11.2025

  • Pablo_75

    Сити имел отромное преимущество. Результат совершенно по игре. Если бы забивались все моменты, если бы Холанн забил пенальти, то было бы что-то типа 7:2. Даже и не очень понятно, как такой Ливерпуль мог победить Реал, причём тоже с большим преимуществом по игре. Вообще думаю, что именно Сити выходит из кризиса и возвращается в "высший топ" - в очень узкий список команд, способных выиграть АПЛ и ЛЧ.

    09.11.2025

  • hant64

    Слоту пора уходить?:grin:

    09.11.2025

  • hant64

    Разгром Ливера всегда радует. И да, Жереми Доку реально удивил уровнем игры.

    09.11.2025

  • Rutozid

    "Пепу надо уходить", "команда устала от лысого", "идейный тупик Пепа", "ну вот и все езжай в МЛС Хосеп". Пеп переломил себя и ушел от того, что приносило победы на протяжении 5 лет. А вот куда канул чемпионский Ливерпуль, который достался Слоту и пол-ярда его личных трат загадка. За 90 минут один удар в створ, все никакие.

    09.11.2025

  • Иньес Андреста

    Клот не Слопп! Тьфу, не так..., а! Слот не Клопп!

    09.11.2025

    • «Астон Вилла» разгромила «Борнмут» в матче АПЛ

    Гвардиола отметил, что игроки «Манчестер Сити» выглядели великолепно в матче с «Ливерпулем»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
    2
    		 Ман. Сити 11 7 1 3 23-8 22
    3
    		 Челси 11 6 2 3 21-11 20
    4
    		 Сандерленд 11 5 4 2 14-10 19
    5
    		 Ливерпуль 11 6 0 5 18-17 18
    6
    		 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
    7
    		 МЮ 11 5 3 3 19-18 18
    8
    		 Борнмут 11 5 3 3 17-18 18
    9
    		 Тоттенхэм 11 5 3 3 19-10 18
    10
    		 Кр. Пэлас 11 4 5 2 14-9 17
    11
    		 Брентфорд 11 5 1 5 17-17 16
    12
    		 Брайтон 11 4 4 3 17-15 16
    13
    		 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
    14
    		 Ньюкасл 11 3 3 5 11-14 12
    15
    		 Фулхэм 11 3 2 6 12-16 11
    16
    		 Лидс 11 3 2 6 10-20 11
    17
    		 Вест Хэм 11 3 1 7 13-23 10
    18
    		 Бернли 11 3 1 7 14-22 10
    19
    		 Нот. Форест 11 2 3 6 10-20 9
    20
    		 Вулверхэмптон 11 0 2 9 7-25 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    22.11 15:30 Бернли – Челси - : -
    22.11 18:00 Борнмут – Вест Хэм - : -
    22.11 18:00 Брайтон – Брентфорд - : -
    22.11 18:00 Фулхэм – Сандерленд - : -
    22.11 18:00 Ливерпуль – Нот. Форест - : -
    22.11 18:00 Вулверхэмптон – Кр. Пэлас - : -
    22.11 20:30 Ньюкасл – Ман. Сити - : -
    23.11 17:00 Лидс – Астон Вилла - : -
    23.11 19:30 Арсенал – Тоттенхэм - : -
    24.11 23:00 МЮ – Эвертон - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    Манчестер Сити

    		 14
    Игор Тиаго
    Игор Тиаго

    Брентфорд

    		 8
    Дэнни Уэлбек
    Дэнни Уэлбек

    Брайтон

    		 6
    П
    Джек Грилиш
    Джек Грилиш

    Эвертон

    		 4
    Мохаммед Кудус
    Мохаммед Кудус

    Тоттенхэм Хотспур

    		 4
    Квилиндси Хартман
    Квилиндси Хартман

    Бернли

    		 4
    И К Ж
    Тоте Гомеш
    Тоте Гомеш

    Вулверхэмптон

    		 8 1 2
    Рейнилдо Мандава
    Рейнилдо Мандава

    Сандерленд

    		 8 1 2
    Тревор Чалоба
    Тревор Чалоба

    Челси

    		 10 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости