«Манчестер Сити» встречается с «Ливерпулем» в матче 32-го тура английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере.

В составе хозяев забитыми мячами отметились полузащитник Кевин Де Брейне и нападающий Габриэл Жезус. У гостей единственный гол на счету Диогу Жоты.

Таким образом, после первого тайма счет 2:1 в пользу «Манчестер Сити».