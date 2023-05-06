Дубль Гюндогана принес «Манчестер Сити» победу над «Лидсом»

«Манчестер Сити» дома обыграл «Лидс» в матче 35-го тура чемпионата Англии — 2:1.

Дублем в составе «горожан» отметился Илкай Гюндоган. Две результативные передачи отдал Рияд Махрез. За гостей забил Родриго.

Отметим, что Гюндоган на 84-й минуте не реализовал пенальти.

«Сити» набрал 82 очка и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» идет на второй строчке с 78 очками.

«Лидс» находится на 17-м месте (30).

В другом матче «Вулверхэмптон» обыграл «Астон Виллу» — 1:0. Гол забил Тоти Гомеш.

«Вулверхэмптон» с 40 очками занимает 13-е место в таблице АПЛ. «Астон Вилла» проиграла второй матч подряд и находится на 8-й строчке (54).