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Сегодня, 18:54

Дубль Гюндогана принес «Манчестер Сити» победу над «Лидсом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Сити» — «Лидс» — 2:1.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» дома обыграл «Лидс» в матче 35-го тура чемпионата Англии — 2:1.

Дублем в составе «горожан» отметился Илкай Гюндоган. Две результативные передачи отдал Рияд Махрез. За гостей забил Родриго.

Отметим, что Гюндоган на 84-й минуте не реализовал пенальти.

«Сити» набрал 82 очка и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» идет на второй строчке с 78 очками.

«Лидс» находится на 17-м месте (30).

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
06 мая, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
2:1
Лидс

В другом матче «Вулверхэмптон» обыграл «Астон Виллу» — 1:0. Гол забил Тоти Гомеш.

«Вулверхэмптон» с 40 очками занимает 13-е место в таблице АПЛ. «Астон Вилла» проиграла второй матч подряд и находится на 8-й строчке (54).

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
06 мая, 17:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
1:0
Астон Вилла

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2022-2023/
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Лидс
ФК Манчестер Сити
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1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 4 4 89-31 82
2
 Арсенал 34 24 6 4 81-39 78
3
 Ньюкасл 33 18 11 4 61-27 65
4
 МЮ 33 19 6 8 49-40 63
5
 Ливерпуль 34 17 8 9 66-42 59
6
 Тоттенхэм 35 17 6 12 64-57 57
7
 Брайтон 32 16 7 9 62-40 55
8
 Астон Вилла 35 16 6 13 46-43 54
9
 Брентфорд 34 12 14 8 52-44 50
10
 Фулхэм 34 13 6 15 45-46 45
11
 Челси 34 11 9 14 34-39 42
12
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 35-46 40
13
 Вулверхэмптон 35 11 7 17 30-50 40
14
 Борнмут 35 11 6 18 37-67 39
15
 Вест Хэм 34 9 7 18 37-50 34
16
 Лестер 34 8 6 20 46-59 30
17
 Лидс 35 7 9 19 44-69 30
18
 Нот. Форест 34 7 9 18 30-62 30
19
 Эвертон 34 6 11 17 27-52 29
20
 Саутгемптон 34 6 6 22 28-60 24
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38 тур
6.05 17:00
Борнмут – Челси
 1 : 3
6.05 17:00
Ман. Сити – Лидс
 2 : 1
6.05 17:00
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
 1 : 0
6.05 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 1 : 0
6.05 19:30
Ливерпуль – Брентфорд
 - : -
7.05 18:30
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
7.05 21:00
Вест Хэм – МЮ
 - : -
8.05 17:00
Фулхэм – Лестер
 - : -
8.05 19:30
Брайтон – Эвертон
 - : -
8.05 22:00
Нот. Форест – Саутгемптон
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 35
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 26
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 23 2 6
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 33 1 10
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 34 1 6
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