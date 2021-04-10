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«Лидс» в меньшинстве в добавленное время вырвал победу у «Манчестер Сити»

16:30
10 апреля. «Манчестер Сити» — «Лидс» — 1:2. Фото ФК «Лидс».
10 апреля. «Манчестер Сити» — «Лидс» — 1:2. Фото ФК «Лидс».
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«Лидс» нанес поражение лидеру чемпионата Англии «Манчестер Сити». Команда Марсело Бьелсы победила соперника на выезде со счетом 2:1 в матче 31-го тура АПЛ.

Именно игроки «Лидса» открыли счет в первом тайме, когда отличился Стюарт Даллас. В самой концовке первой половины с поля был удален другой игрок «Лидса» Лиам Купер.

За несколько минут до конца второго тайма «горожане» сравняли счет, но уже в добавленное время все тот же Даллас оформил дубль и принес три очка «Лидсу».

«Манчестер Сити» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ с 74 очками. «Лидс» идет 10-м (45).

Чемпионат Англии. Премьер-лига

31-й тур

«Манчестер Сити» — «Лидс» — 1:2 (0:1)

Голы: Даллас, 42 (0:1). Торрес, 76 (1:1). Даллас, 90+1 (1:2).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Фернандинью, Аке (Гюндоган, 58), Стоунс, Менди (Фоуден, 74), Жоау Канселу, Зинченко, Стерлинг, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Торрес.

«Лидс»: Мелье, Купер, Даллас, Льоренте, Алиоски, Эйлинг, Филлипс, Бэмфорд (Стрейк, 45+3), Элдер Кошта, Робертс (Кох, 63), Рафинья (Шеклтон, 90+6).

Предупреждения: Аке, 35. Алиоски, 66. Бернарду Силва, 83. Фернандинью, 90+3.

Удаление: Купер, 45+1.

Судья: Марринер (Англия).

10 апреля. Манчестер. Стадион «Этихад».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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