«Лидс» в меньшинстве в добавленное время вырвал победу у «Манчестер Сити»
«Лидс» нанес поражение лидеру чемпионата Англии «Манчестер Сити». Команда Марсело Бьелсы победила соперника на выезде со счетом 2:1 в матче 31-го тура АПЛ.
Именно игроки «Лидса» открыли счет в первом тайме, когда отличился Стюарт Даллас. В самой концовке первой половины с поля был удален другой игрок «Лидса» Лиам Купер.
За несколько минут до конца второго тайма «горожане» сравняли счет, но уже в добавленное время все тот же Даллас оформил дубль и принес три очка «Лидсу».
«Манчестер Сити» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ с 74 очками. «Лидс» идет 10-м (45).
Чемпионат Англии. Премьер-лига
31-й тур
«Манчестер Сити» — «Лидс» — 1:2 (0:1)
Голы: Даллас, 42 (0:1). Торрес, 76 (1:1). Даллас, 90+1 (1:2).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Фернандинью, Аке (Гюндоган, 58), Стоунс, Менди (Фоуден, 74), Жоау Канселу, Зинченко, Стерлинг, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Торрес.
«Лидс»: Мелье, Купер, Даллас, Льоренте, Алиоски, Эйлинг, Филлипс, Бэмфорд (Стрейк, 45+3), Элдер Кошта, Робертс (Кох, 63), Рафинья (Шеклтон, 90+6).
Предупреждения: Аке, 35. Алиоски, 66. Бернарду Силва, 83. Фернандинью, 90+3.
Удаление: Купер, 45+1.
Судья: Марринер (Англия).
10 апреля. Манчестер. Стадион «Этихад».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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