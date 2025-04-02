«Манчестер Сити» всухую обыграл «Лестер» в АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле победил «Лестер» в матче 30-го тура чемпионата Англии — 2:0.

Голы «горожан» в первом тайме забили Джек Грилиш, который отличился с передачи Савиньо, и Омар Мармуш.

«Манчестер Сити» набрал 51 очко и поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» (17), потерпевший седьмое поражение подряд в чемпионате, располагается на предпоследней, 19-й позиции.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур.

02 апреля, 21:45. Etihad Stadium (Манчестер)

В другом матче дня «Борнмут» со счетом 1:2 уступил «Ипсвичу», а «Астон Вилла» одержала крупную победу над «Брайтоном» (3:0).

Англия. Премьер-лига. 30-й тур.

02 апреля, 21:45. Vitality Stadium (Борнмут)