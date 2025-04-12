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12 апреля, 13:45

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: смотреть трансляцию матча АПЛ онлайн

«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» сыграют в чемпионате Англии 12 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» сыграют в 32-м туре чемпионата Англии в субботу, 12 апреля. Стартовый свисток матча на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) — в 14.30 по московскому времени.

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Ключевые события и результат игры «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» изучайте в нашем матч-центре.

Официальных трансляций матчей английского футбола в России нет. Игры АПЛ в прямом эфире появляются бесплатно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Англия. Премьер-лига. 32-й тур.
12 апреля, 14:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
5:2
Кристал Пэлас

После 31 тура АПЛ «Манчестер Сити» набрал 52 очка и занимал шестое место в турнирной таблице, у «Кристал Пэлас» — 43 очка и 11-я строчка.

В предыдущем туре «горожане» сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0), а «орлы» обыграли «Брайтон» (2:1).

ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Сити
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«Манчестер Сити» отыгрался с 0:2 в первом тайме матча с «Кристал Пэлас»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 32 23 7 2 74-31 76
2
 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3
 Нот. Форест 32 17 6 9 51-38 57
4
 Ньюкасл 31 17 5 9 56-40 56
5
 Ман. Сити 32 16 7 9 62-42 55
6
 Челси 32 15 9 8 56-39 54
7
 Астон Вилла 32 15 9 8 49-46 54
8
 Борнмут 32 13 9 10 52-40 48
9
 Фулхэм 32 13 9 10 47-43 48
10
 Брайтон 32 12 12 8 51-49 48
11
 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12
 Кр. Пэлас 31 11 10 10 41-40 43
13
 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
14
 МЮ 32 10 8 14 38-45 38
15
 Тоттенхэм 32 11 4 17 60-49 37
16
 Вулверхэмптон 32 10 5 17 47-61 35
17
 Вест Хэм 32 9 8 15 36-54 35
18
 Ипсвич 32 4 9 19 33-67 21
19
 Лестер 32 4 6 22 27-72 18
20
 Саутгемптон 32 2 4 26 23-77 10
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.02 22:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 2 : 2
15.03 18:00
Эвертон – Вест Хэм
 1 : 1
15.03 18:00
Ипсвич – Нот. Форест
 2 : 4
15.03 18:00
Ман. Сити – Брайтон
 2 : 2
15.03 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 1 : 2
15.03 20:30
Борнмут – Брентфорд
 1 : 2
16.03 16:30
Арсенал – Челси
 1 : 0
16.03 16:30
Фулхэм – Тоттенхэм
 2 : 0
16.03 22:00
Лестер – МЮ
 0 : 3
16.04 21:30
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 27
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 20
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 14 2 2
Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

Арсенал

 17 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 31 1 2
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