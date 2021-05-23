«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас»
«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» в матче последнего, 38-го тура чемпионата Англии — 5:0. В составе победителей дубль оформил Серхио Агуэро, по голу забили Кевин де Брейне, Фил Фоуден и Габриэл Жезус.
«Кристал Пэлас» набрал 44 очка и занимает 15-е место. У «Сити» 86 очков, команда досрочно обеспечила себе чемпионство.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
38-й тур
«Манчестер Сити» — «Эвертон» — 5:0 (2:0)
Голы: Де Брейне, 11 (1:0). Габриэл Жезус, 14 (2:0). Фоуден, 53 (3:0). Агуэро, 71 (4:0). Агуэро, 76 (5:0).
Нереализованный пенальти: Сигурдссон, 37 (вратарь)
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Фернандинью, Уокер, Стоунс, Зинченко, Рубен Диаш, Де Брейне, Фоуден (Эрнандес, 57), Стерлинг, Махрез (Агуэро, 65), Габриэл Жезус (Торрес, 74).
«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Холгейт, Годфри, Сигурдссон (Бернард, 59), Аллан, Дукуре (Ивоби, 57), Дэйвис, Калверт-Льюин, Ришарлисон (Нкунку, 78).
Предупреждения: Ришарлисон, 7. Холгейт, 22. Рубен Диаш, 35. Стерлинг, 68.
Судья: Оливер.
23 мая. Манчестер. Стадион «Этихад».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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