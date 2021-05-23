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«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас»

19:50
«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» в матче 38-го тура чемпионата Англии — 5:0. Фото AFP
«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» в матче 38-го тура чемпионата Англии — 5:0. Фото AFP
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«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» в матче последнего, 38-го тура чемпионата Англии — 5:0. В составе победителей дубль оформил Серхио Агуэро, по голу забили Кевин де Брейне, Фил Фоуден и Габриэл Жезус.

«Кристал Пэлас» набрал 44 очка и занимает 15-е место. У «Сити» 86 очков, команда досрочно обеспечила себе чемпионство.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

38-й тур

«Манчестер Сити» — «Эвертон» — 5:0 (2:0)

Голы: Де Брейне, 11 (1:0). Габриэл Жезус, 14 (2:0). Фоуден, 53 (3:0). Агуэро, 71 (4:0). Агуэро, 76 (5:0).

Нереализованный пенальти: Сигурдссон, 37 (вратарь)

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Фернандинью, Уокер, Стоунс, Зинченко, Рубен Диаш, Де Брейне, Фоуден (Эрнандес, 57), Стерлинг, Махрез (Агуэро, 65), Габриэл Жезус (Торрес, 74).

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Холгейт, Годфри, Сигурдссон (Бернард, 59), Аллан, Дукуре (Ивоби, 57), Дэйвис, Калверт-Льюин, Ришарлисон (Нкунку, 78).

Предупреждения: Ришарлисон, 7. Холгейт, 22. Рубен Диаш, 35. Стерлинг, 68.

Судья: Оливер.

23 мая. Манчестер. Стадион «Этихад».

Манчестер Сити — Эвертон

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Милан

ИТБ1 (1.5)

28%

1.75

1X

21%

1.50

П2

16%

2.70
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 2
Вильярреал 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.60

П1

26%

1.49

ТМ 3.5

18%

1.68
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лестер 2
Тоттенхэм Хотспур 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.50

Ф1 (0)

20%

1.46

X2

15%

1.98

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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