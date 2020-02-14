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УЕФА исключил «Манчестер Сити» из еврокубков на два сезона. Плюс штраф — 30 миллионов евро

21:34
Хосеп Гвардьола. Фото Reuters
Хосеп Гвардьола. Фото Reuters
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УЕФА принял решение исключить «Манчестер Сити» на два сезона из еврокубков. Английский клуб уличен в нарушение правил финансового фэйр-плей, сообщает официальный сайт УЕФА.

Речь идет о сезоне-2021/21 и сезоне-2021/22. также на клуб наложен штраф в размере 30 миллионов евро.

Английский клуб уличен в завышении дохода от спонскорских контрактов. Слушание по делу прошло 22 января. «Манчестер Сити» может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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