УЕФА принял решение исключить «Манчестер Сити» на два сезона из еврокубков. Английский клуб уличен в нарушение правил финансового фэйр-плей, сообщает официальный сайт УЕФА.

Речь идет о сезоне-2021/21 и сезоне-2021/22. также на клуб наложен штраф в размере 30 миллионов евро.

Английский клуб уличен в завышении дохода от спонскорских контрактов. Слушание по делу прошло 22 января. «Манчестер Сити» может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).