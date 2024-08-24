«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Ипсвичем», Холанн оформил хет-трик

«Манчестер Сити» на своем поле победил «Ипсвич Таун» в матче 2-го тура АПЛ — 4:1.

Гости вышли вперед на 7-й минуте, забил Сэмми Смодич. Горожане отыгрались на 12-й минуте, пенальти реализовал Эрлин Холанн. Через две минуты забил Кевин де Брейне, а еще через две минуты Холанн оформил дубль.

На 88-й минуте Холанн оформил хет-трик.

В параллельных матчах «Фулхэм» дома победил «Лестер» (2:1), а «Ноттингем Форест» на выезде обыграл «Саутгемптон» (1:0).