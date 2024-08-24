«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Ипсвичем», Холанн оформил хет-трик
«Манчестер Сити» на своем поле победил «Ипсвич Таун» в матче 2-го тура АПЛ — 4:1.
Гости вышли вперед на 7-й минуте, забил Сэмми Смодич. Горожане отыгрались на 12-й минуте, пенальти реализовал Эрлин Холанн. Через две минуты забил Кевин де Брейне, а еще через две минуты Холанн оформил дубль.
На 88-й минуте Холанн оформил хет-трик.
В параллельных матчах «Фулхэм» дома победил «Лестер» (2:1), а «Ноттингем Форест» на выезде обыграл «Саутгемптон» (1:0).
Источник: Таблица АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Нот. Форест
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
4
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
5
|Астон Вилла
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
7
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
8
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
10
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
11
|Вест Хэм
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
12
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
13
|Лестер
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
14
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Ипсвич
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
16
|Саутгемптон
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
17
|Кр. Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
18
|Челси
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
|
20
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.08
|14:30
|
Брайтон – МЮ
|2 : 1
|24.08
|17:00
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|0 : 2
|24.08
|17:00
|
Фулхэм – Лестер
|2 : 1
|24.08
|17:00
|
Ман. Сити – Ипсвич
|4 : 1
|24.08
|17:00
|
Саутгемптон – Нот. Форест
|0 : 1
|24.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Эвертон
|4 : 0
|24.08
|19:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|- : -
|25.08
|16:00
|
Борнмут – Ньюкасл
|- : -
|25.08
|16:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ливерпуль – Брентфорд
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|4
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Дэнни Уэлбек
Брайтон
|2
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|1
|
|
Матс Виффер
Брайтон
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Том Кэрни
Фулхэм
|2
|0
|2
Новости