«Манчестер Сити» принимает «Ипсвич» в матче 2-го тура чемпионата Англии в субботу, 24 августа. Матч пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум» в Манчестере (Англия) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Манчестер Сити» — «Ипсвич» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии сезона-2024/2025 стартовал 16 августа 2024-го и завершится 25 мая 2025-го. Календарь АПЛ доступен в разделе лиги на нашем сайте.

Основная информация о новом сезоне чемпионата Англии доступна в материале «СЭ».

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