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«Манчестер Сити» интересуется голкипером «Кристал Пэлас»

20:24
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«Манчестер Сити» проявляет интерес к вратарю «Кристал Пэлас» Висенте Гуаите. 32-летний испанец нужен «Сити» в качестве второго голкипера, так как Клаудио Браво рассматривает вариант с уходом в другую команду, где он будет получать больше игрового времени, сообщает AS.

«Кристал Пэлас» намерен продлить контракт с 32-летним Гуаитой, чтобы испанец не покинул клуб в январе.

В текущем сезоне на счету Висенте Гуаиты 4 «сухих» матча в 16 играх АПЛ.

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