«Манчестер Сити» интересуется голкипером «Кристал Пэлас»

«Манчестер Сити» проявляет интерес к вратарю «Кристал Пэлас» Висенте Гуаите. 32-летний испанец нужен «Сити» в качестве второго голкипера, так как Клаудио Браво рассматривает вариант с уходом в другую команду, где он будет получать больше игрового времени, сообщает AS.

«Кристал Пэлас» намерен продлить контракт с 32-летним Гуаитой, чтобы испанец не покинул клуб в январе.

В текущем сезоне на счету Висенте Гуаиты 4 «сухих» матча в 16 играх АПЛ.