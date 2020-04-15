«Манчестер Сити» интересуется 20-летним защитником «Марселя»

Защитник «Марселя» Бубакар Камара входит в сферу интересов «Манчестер Сити», сообщает Goal.com.

По информации источника, английский клуб находится в поисках усиления позиции центрального защитника и рассматривает 20-летнего француза в качестве одного из возможных вариантов. Сообщается, что «Марсель» может запросить за Камару сумму около 35 миллионов евро.

Камара провел за «Марсель» 28 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 27 миллионов евро.