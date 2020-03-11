«Манчестер Сити» интересуется 20-летним защитником «Интера» Бастони

«Манчестер Сити» заинтересован в защитнике «Интера» Алессандро Бастони, сообщает Goal.com.

По информации источника, 20-летний футболист нравится главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардьоле, кроме того, он стоит дешевле, чем другой игрок «нерадзурри» Милан Шкриньяр, которым также интересуется английский клуб.

В сезоне-2019/20 Бастони провел 17 матчей за «Интер» и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего итальянца в 35 миллионов евро. Летом 2017 года «Интер» заплатил «Аталанте» 31 миллион евро за выкуп защитника.