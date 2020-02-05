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«Манчестер Сити» интересуется 16-летним нападающим «Зальцбурга», который забил 63 мяча в 41 матче

16:03
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«Манчестер Сити» заинтересован в 16-летнем нападающем «Зальцбурга» Луке Райшле, сообщает talkSPORT.

По информации издания, «горожанам» очень понравился австрийский форвард, на счету которого 16 голов в 10 матчах за свою академию в сезоне-2019/20. Всего 16-летний игрок забил 63 мяча в 41 матче на уровне молодежных команд. Также, за форвардом следит «Ювентус».

Источник отмечает, что Райшль может достаться любому клубу достаточно дешево, поскольку футболист еще не подписал взрослый контракт с «Зальцбургом».

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