«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» в матче 2-го тура чемпионата Англии сыграли вничью — 2:2. У «горожан» голы забили Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро.

На 90+2-й минуте встречи забил Габриэл Жезус, однако после просмотра видеоповтора гол был отменен из-за игры рукой.

В составе «шпор» отличились Эрик Ламела и Лукас Моура.

«Манчестер Сити» поднялся на третье место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» идет пятым.

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2-й тур

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 2:2 (2:1)

Голы: Стерлинг, 20 (1:0). Ламела, 23 (1:1). Агуэро, 35 (2:1). Лукас Моура, 56 (2:2).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Зинченко, Де Брейне, Эрнандес (Сильва, 78), Гюндоган, Бернарду Силва (Махрез, 80), Агуэро (Габриэл Жезус, 66), Стерлинг.

«Тоттенхэм»: Ллорис, Уокер-Питерс, Санчес, Алдервейрелд, Роуз, Уинкс (Лукас Моура, 56), Ндомбеле, Сиссоко, Ламела (Ло Сельсо, 85), Эриксен (Скипп, 90+1), Кейн.

Предупреждение: Стерлинг, 26.

Судья: Оливер (Англия).

17 августа. Манчестер. Стадион «Этихад».