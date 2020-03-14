«Манчестер Сити» и «Саутгемптон» сыграли в Twitter в «крестики-нолики»
21:14
Пресс-службы «Саутгемптона» и «Манчестер Сити» с юмором отнеслись к переносу матчей чемпионата Англии из-за эпидемии коронавируса. «Саутгемптон» должен был встречаться с «Норвичем», и вместо отмененной игры «святые» предложили провести партию в «крестики-нолики». «Норвич» не ответил, вместо у «Саутгемптона» этого состоялась «партия» с «Манчестер Сити».
Матч в «крестики-нолики», в котором клубы использовали свои эмблемы, завершился вничью.
It's all over!— Southampton FC (@SouthamptonFC) March 14, 2020
Thanks for the game, @ManCity! ? pic.twitter.com/06yOVW2QyH