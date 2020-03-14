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«Манчестер Сити» и «Саутгемптон» сыграли в Twitter в «крестики-нолики»

21:14

Пресс-службы «Саутгемптона» и «Манчестер Сити» с юмором отнеслись к переносу матчей чемпионата Англии из-за эпидемии коронавируса. «Саутгемптон» должен был встречаться с «Норвичем», и вместо отмененной игры «святые» предложили провести партию в «крестики-нолики». «Норвич» не ответил, вместо у «Саутгемптона» этого состоялась «партия» с «Манчестер Сити».

Матч в «крестики-нолики», в котором клубы использовали свои эмблемы, завершился вничью.

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