"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграют за Суперкубок Англии 4 августа

Стала известна дата матча за Суперкубок Англии между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем"​.

Встреча состоится на стадионе "Уэмбли" 4 августа. Начало – в 17.00 по московскому времени, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

"Манчестер Сити" является пятикратными обладателями Суперкубка. "Ливерпуль" выигрывали этот трофей 15 раз в своей истории.

В сезоне 2018/19 "горожане" выиграли все домашние трофеи – премьер-лигу, Кубок Англии и Кубок английской лиги. Клуб из Ливерпуля занял второе место в чемпионате, уступив команде Хосепа Гвардьолы​ одно очко.