"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграют за Суперкубок Англии 4 августа

Стала известна дата матча за Суперкубок Англии между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".
Встреча состоится на стадионе "Уэмбли" 4 августа. Начало – в 17.00 по московскому времени, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.
"Манчестер Сити" является пятикратными обладателями Суперкубка. "Ливерпуль" выигрывали этот трофей 15 раз в своей истории.
В сезоне 2018/19 "горожане" выиграли все домашние трофеи – премьер-лигу, Кубок Англии и Кубок английской лиги. Клуб из Ливерпуля занял второе место в чемпионате, уступив команде Хосепа Гвардьолы одно очко.
#LFC's Community Shield meeting with @ManCity will be played at Wembley on Sunday August 4 at 3pm BST.https://t.co/g5HielYs9G— Liverpool FC (@LFC) 7 июня 2019 г.
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