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Сегодня, 22:22

«Манчестер Сити» и «Челси» интересуются вингером Олисе

Виталий Косик
Корреспондент
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«Манчестер Сити» и «Челси» интересуются нападающим «Кристал Пэлас» Майклом Олисе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы ждут информации о состоянии здоровья Олисе — в июне он получил травму колена.

21-летний французский вингер выступает за «Кристал Пэлас» с лета 2021 года. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2026 года.

В сезоне-2022/23 он сыграл 40 матчей за английский клуб, забил два гола и отдал 11 результативных передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 38 миллионов евро.

Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
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 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
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