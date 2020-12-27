«Манчестер Сити» и «Бетис» претендуют на полузащитника «Барселоны»

«Манчестер Сити» заинтересован в полузащитнике «Барселоны» Рики Пуче, сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, английский клуб может купить 21-летнего испанца в зимнее трансферное окно. Сообщается, что сам игрок предпочел бы перейти в «Бетис», который также проявляет интерес к футболисту и хочет арендовать его на остаток сезона-2020/21.

В сезоне-2020/21 Пуч принял участие в 4 матчах «Барселоны» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 20 миллионов евро.