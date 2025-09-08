«Манчестер Сити» и АПЛ достигли соглашения по арбитражному разбирательству о регламенте сделок
«Манчестер Сити» опубликовал обращение, посвященное арбитражному разбирательству с АПЛ.
«АПЛ и футбольный клуб «Манчестер Сити» достигли соглашения по арбитражному разбирательству, начатому клубом ранее в этом году в отношении регламента премьер-лиги по сделкам с ассоциированными сторонами (APT). В результате стороны согласились прекратить разбирательство. Настоящее соглашение завершает спор между сторонами относительно регламента APT. В рамках соглашения «Манчестер Сити» признает, что действующий регламент APT является законным и обязательным. Было решено, что ни премьер-лига, ни клуб не будут давать дальнейших комментариев по этому вопросу», — говорится в обращении английского клуба.
В феврале 2023 года АПЛ предъявила «Сити» 115 пунктов обвинений в несоблюдении регламента финансового фэйр-плей. Расследование охватывало деятельность команды с 2009 по 2018 год.
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
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4
|Астон Вилла
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5
|Ливерпуль
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6
|Борнмут
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7
|Сандерленд
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8
|Брайтон
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9
|Брентфорд
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10
|Челси
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|0-0
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11
|Фулхэм
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|0-0
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12
|Ньюкасл
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13
|Эвертон
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|0-0
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14
|Лидс
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|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
|Тоттенхэм
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|0-0
|0
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18
|Ковентри
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|0-0
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19
|Ипсвич
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|0-0
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20
|Халл Сити
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|0-0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -