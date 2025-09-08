«Манчестер Сити» и АПЛ достигли соглашения по арбитражному разбирательству о регламенте сделок

«Манчестер Сити» опубликовал обращение, посвященное арбитражному разбирательству с АПЛ.

«АПЛ и футбольный клуб «Манчестер Сити» достигли соглашения по арбитражному разбирательству, начатому клубом ранее в этом году в отношении регламента премьер-лиги по сделкам с ассоциированными сторонами (APT). В результате стороны согласились прекратить разбирательство. Настоящее соглашение завершает спор между сторонами относительно регламента APT. В рамках соглашения «Манчестер Сити» признает, что действующий регламент APT является законным и обязательным. Было решено, что ни премьер-лига, ни клуб не будут давать дальнейших комментариев по этому вопросу», — говорится в обращении английского клуба.

В феврале 2023 года АПЛ предъявила «Сити» 115 пунктов обвинений в несоблюдении регламента финансового фэйр-плей. Расследование охватывало деятельность команды с 2009 по 2018 год.