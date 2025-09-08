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8 сентября 2025, 18:28

«Манчестер Сити» и АПЛ достигли соглашения по арбитражному разбирательству о регламенте сделок

Сергей Ярошенко

«Манчестер Сити» опубликовал обращение, посвященное арбитражному разбирательству с АПЛ.

«АПЛ и футбольный клуб «Манчестер Сити» достигли соглашения по арбитражному разбирательству, начатому клубом ранее в этом году в отношении регламента премьер-лиги по сделкам с ассоциированными сторонами (APT). В результате стороны согласились прекратить разбирательство. Настоящее соглашение завершает спор между сторонами относительно регламента APT. В рамках соглашения «Манчестер Сити» признает, что действующий регламент APT является законным и обязательным. Было решено, что ни премьер-лига, ни клуб не будут давать дальнейших комментариев по этому вопросу», — говорится в обращении английского клуба.

В феврале 2023 года АПЛ предъявила «Сити» 115 пунктов обвинений в несоблюдении регламента финансового фэйр-плей. Расследование охватывало деятельность команды с 2009 по 2018 год.

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Футбол
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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38 тур
21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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