«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Махрезом

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с нападающим Риядом Махрезом, утверждает Manchester Evening News.

«Сити» хочет обновить условия контракта с 30-летним игроком, а прежнее соглашение истекает 30 июня 2023 года.

Напомним, Махрез перешел из «Лестера» в «Ман Сити» 2018 году.

В прошлом сезоне алжирец забил 14 мячей и отдал 9 голевых передач в 48 матчах.