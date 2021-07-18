«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Махрезом
19:42
«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с нападающим Риядом Махрезом, утверждает Manchester Evening News.
«Сити» хочет обновить условия контракта с 30-летним игроком, а прежнее соглашение истекает 30 июня 2023 года.
Напомним, Махрез перешел из «Лестера» в «Ман Сити» 2018 году.
В прошлом сезоне алжирец забил 14 мячей и отдал 9 голевых передач в 48 матчах.
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