«Манчестер Сити» хочет получить от «Тоттенхэма» за Савиньо больше 50 миллионов евро

Вингер «Манчестер Сити» Савиньо может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, лондонцы предложили за 21-летнего бразильца 50 миллионов евро, однако «Сити» хочет получить больше. Предполагается, что контракт с игроком будет заключен до 2030 года с опцией продление еще на сезон.

Савиньо выступает за «Манчестер Сити» с лета 2024 года. На его счету 48 матчей за английский клуб, в которых он забил 3 гола и сделал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.