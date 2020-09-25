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«Манчестер Сити» хочет подписать защитника «Бенфики» Диаша

23:16
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«Манчестер Сити» ведет переговоры с «Бенфикой» о переходе защитника Рубена Диаша. Английский клуб предлагает в рамках сделки защитника Николаса Отаменди, а общая стоимость трансфера оценивается в 55 миллиона евро, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Рубен Диаш — воспитанник «Бенфики». В минувшем сезоне чемпионата Португалии он провел 33 матча, забил два гола и отдал три голевые передачи, получив при этом шесть желтых карточек.

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