«Манчестер Сити» хочет подписать защитника «Бенфики» Диаша

«Манчестер Сити» ведет переговоры с «Бенфикой» о переходе защитника Рубена Диаша. Английский клуб предлагает в рамках сделки защитника Николаса Отаменди, а общая стоимость трансфера оценивается в 55 миллиона евро, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Рубен Диаш — воспитанник «Бенфики». В минувшем сезоне чемпионата Португалии он провел 33 матча, забил два гола и отдал три голевые передачи, получив при этом шесть желтых карточек.