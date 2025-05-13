«Манчестер Сити» хочет подписать Рейндерса из «Милана»
Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс может продолжить карьеру в Англии, сообщает Telegraph.
По сведениям источника, на 26-летнего голландца претендует «Манчестер Сити». Миланский клуб готов рассмотреть предложения только свыше 67 миллионов евро.
В текущем сезоне Рейндерс провел 51 матч, в которых забил 15 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|8
|2
|1
|20-5
|26
|
2
|Челси
|12
|7
|2
|3
|23-11
|23
|
3
|Ман. Сити
|12
|7
|1
|4
|24-10
|22
|
4
|Кр. Пэлас
|12
|5
|5
|2
|16-9
|20
|
5
|Борнмут
|12
|5
|4
|3
|19-20
|19
|
6
|Сандерленд
|12
|5
|4
|3
|14-11
|19
|
7
|Брайтон
|12
|5
|4
|3
|19-16
|19
|
8
|МЮ
|11
|5
|3
|3
|19-18
|18
|
9
|Ливерпуль
|12
|6
|0
|6
|18-20
|18
|
10
|Астон Вилла
|11
|5
|3
|3
|13-10
|18
|
11
|Тоттенхэм
|11
|5
|3
|3
|19-10
|18
|
12
|Брентфорд
|12
|5
|1
|6
|18-19
|16
|
13
|Ньюкасл
|12
|4
|3
|5
|13-15
|15
|
14
|Эвертон
|11
|4
|3
|4
|12-13
|15
|
15
|Фулхэм
|12
|4
|2
|6
|13-16
|14
|
16
|Нот. Форест
|12
|3
|3
|6
|13-20
|12
|
17
|Лидс
|11
|3
|2
|6
|10-20
|11
|
18
|Вест Хэм
|12
|3
|2
|7
|15-25
|11
|
19
|Бернли
|12
|3
|1
|8
|14-24
|10
|
20
|Вулверхэмптон
|12
|0
|2
|10
|7-27
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.11
|15:30
|Бернли – Челси
|0 : 2
|22.11
|18:00
|Борнмут – Вест Хэм
|2 : 2
|22.11
|18:00
|Брайтон – Брентфорд
|2 : 1
|22.11
|18:00
|Фулхэм – Сандерленд
|1 : 0
|22.11
|18:00
|Ливерпуль – Нот. Форест
|0 : 3
|22.11
|18:00
|Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|0 : 2
|22.11
|20:30
|Ньюкасл – Ман. Сити
|2 : 1
|23.11
|17:00
|Лидс – Астон Вилла
|- : -
|23.11
|19:30
|Арсенал – Тоттенхэм
|- : -
|24.11
|23:00
|МЮ – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|9
|
|
Дэнни Уэлбек
Брайтон
|7
|П
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Мохаммед Кудус
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Янкуба Минте
Брайтон
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|9
|1
|3
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|9
|1
|2
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|11
|1
|2
Новости