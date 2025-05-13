«Манчестер Сити» хочет подписать Рейндерса из «Милана»

Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс может продолжить карьеру в Англии, сообщает Telegraph.

По сведениям источника, на 26-летнего голландца претендует «Манчестер Сити». Миланский клуб готов рассмотреть предложения только свыше 67 миллионов евро.

В текущем сезоне Рейндерс провел 51 матч, в которых забил 15 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.