«Манчестер Сити» хочет подписать полузащитника «Брайтона» Мак Аллистера

«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Брайтона» Алексису Мак Аллистеру, сообщает Fichajes.

По информации источника, «горожане» хотят подписать 24-летнего аргентинца в летнее трансферное окно, сделка может обойтись клубу в сумму около 40 миллионов евро. В «Манчестер Сити» рассчитывают, что хавбек сможет стать заменой Илкаю Гюндогану, чей контракт истекает по окончании нынешнего сезона.

В сезоне-2022/23 Мак Аллистер забил 7 голов в 19 матчах за «Брайтон», также он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.