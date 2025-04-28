«Манчестер Сити» хочет подписать Камбьязо из «Ювентуса»
Защитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Sun.
По сведениям источника, на 25-летнего итальянца претендует «Манчестер Сити». Туринский клуб в случае ухода футболиста намерен подписать защитника «Арсенала» Нуну Тавареша.
В текущем сезоне Камбьязо провел 39 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|34
|25
|7
|2
|80-32
|82
|
2
|Арсенал
|34
|18
|13
|3
|63-29
|67
|
3
|Ньюкасл
|34
|19
|5
|10
|65-44
|62
|
4
|Ман. Сити
|34
|18
|7
|9
|66-43
|61
|
5
|Челси
|34
|17
|9
|8
|59-40
|60
|
6
|Нот. Форест
|33
|18
|6
|9
|53-39
|60
|
7
|Астон Вилла
|34
|16
|9
|9
|54-49
|57
|
8
|Фулхэм
|34
|14
|9
|11
|50-46
|51
|
9
|Брайтон
|34
|13
|12
|9
|56-55
|51
|
10
|Борнмут
|34
|13
|11
|10
|53-41
|50
|
11
|Брентфорд
|33
|13
|7
|13
|56-50
|46
|
12
|Кр. Пэлас
|34
|11
|12
|11
|43-47
|45
|
13
|Вулверхэмптон
|34
|12
|5
|17
|51-61
|41
|
14
|МЮ
|34
|10
|9
|15
|39-47
|39
|
15
|Эвертон
|34
|8
|14
|12
|34-41
|38
|
16
|Тоттенхэм
|34
|11
|4
|19
|62-56
|37
|
17
|Вест Хэм
|34
|9
|9
|16
|39-58
|36
|
18
|Ипсвич
|34
|4
|9
|21
|33-74
|21
|
19
|Лестер
|34
|4
|6
|24
|27-76
|18
|
20
|Саутгемптон
|34
|2
|5
|27
|25-80
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.04
|22:00
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|2 : 1
|23.04
|22:00
|
Арсенал – Кр. Пэлас
|2 : 2
|26.04
|14:30
|
Челси – Эвертон
|1 : 0
|26.04
|17:00
|
Брайтон – Вест Хэм
|3 : 2
|26.04
|17:00
|
Ньюкасл – Ипсвич
|3 : 0
|26.04
|17:00
|
Саутгемптон – Фулхэм
|1 : 2
|26.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Лестер
|3 : 0
|27.04
|16:00
|
Борнмут – МЮ
|1 : 1
|27.04
|18:30
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|5 : 1
|1.05
|21:30
|
Нот. Форест – Брентфорд
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|28
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|22
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Джейкоб Мерфи
Ньюкасл Юнайтед
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|16
|2
|2
|
|
Майлс Льюис-Скелли
Арсенал
|19
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|33
|1
|2
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