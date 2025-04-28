«Манчестер Сити» хочет подписать Камбьязо из «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Sun.

По сведениям источника, на 25-летнего итальянца претендует «Манчестер Сити». Туринский клуб в случае ухода футболиста намерен подписать защитника «Арсенала» Нуну Тавареша.

В текущем сезоне Камбьязо провел 39 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.