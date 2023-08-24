«Манчестер Сити» готов заплатить более 50 миллионов евро за Нунеса

«Манчестер Сити» хочет заполучить полузащитника «Вулверхэмптона» Матеуса Нунеса.

По информации журналиста Фабрицио Романо, чемпионы Англии уже сделали предложение по 24-летнему португальцу в размере более 50 миллионов евро с дополнительными бонусами. Клуб также согласовал личные условия контракта с игроком.

В сезоне-2022/23 Нунес сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.