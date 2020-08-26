«Манчестер Сити» готов заплатить 150 миллионов евро за Месси

«Манчестер Сити» сделал приоритетом заполучить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Сам 33-летний аргентинец намерен покинуть каталонский клуб и продолжить карьеру именно в Англии, сообщает ESPN.

При этом Месси намерен расторгнуть контракт с «Барсой» и получить статус свободного агента. «Горожане» могут предложить аргентинцу контракт на 3 года. При этом в соглашении может быть опция о том, что по окончании контракта с «Ман Сити» 33-летний игрок перейдет в «Нью-Йорк Сити».

«Манчестер Сити» надеется подписать Месси бесплатно, но если такой вариант не будет возможен, клуб рассмотрит возможность выплаты 100-150 млн евро за трансфер.