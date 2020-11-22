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«Манчестер Сити» готов вдвое увеличить зарплату Жезусу

10:46
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«Манчестер Сити» намерен предложить новый контракт нападающему Габриэлу Жезусу, утверждает Dialy Star.

Ради того, чтобы 23-летний бразилец согласился остаться в команде, руководство английского клуба готово удвоить его зарплату. По новому контракту Жезус будет получать 150 тысяч фунтов стерлингов еженедельно. Текущее соглашение бразильца с «Ман Сити» рассчитано до 2023 года.

В нынешнем сезоне АПЛ Жезус принял участие в 3 матчах, в которых забил 2 мяча.

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