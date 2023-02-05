«Манчестер Сити» готов в пять раз увеличить зарплату 18-летнего защитника Рико Льюиса

«Манчестер Сити» собирается увеличить зарплату защитника Рико Льюиса в пять раза, утверждает Daily Star.

18-летний Льюис завоевал место в основном составе «Сити» в этом сезоне, сыграв уже 15 матчей.

Стремительный прогресс защитника, который находится в системе «горожан» с восьми лет, позволил команде отпустить Жоау Канселу в «Баварию» в январе.

Теперь «Сити» собирается наградить Льюиса новым контрактом, который увеличит зарплату англичанина с текущих 5 тысяч до 25тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Действующий контракт футболиста с «горожанами» рассчитан до лета 2024 года.