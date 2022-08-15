«Манчестер Сити» готов продать Бернарду Силву за 100 миллионов евро

«Манчестер Сити» готов рассмотреть вариант продажи полузащитника Бернарду Силвы. Однако английский клуб хочет получить за 28-летнего португальца 100 миллионов евро, сообщает The Athletic.

Интерес к португальскому хавбеку проявляет «Барселона». Однако на данный момент «Сити» не получал ни официального предложения от испанского клуба, ни обращений от окружения игрока.

В прошедшем сезоне Бернарду забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.