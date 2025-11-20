«Манчестер Сити» готов предложить «Ньюкаслу» деньги и вратаря Траффорда за Ливраменто

«Манчестер Сити» заинтересован в защитнике «Ньюкасла» Валентино Ливраменто, сообщает TEAMTalk.

По информации источника, «Сити» попытается приобрести 23-летнего англичанина зимой. Помимо денег, манчестерский клуб готов включить в сделку вратаря Джеймса Траффорда. Отмечается, что «Ньюкасл» заинтересован в 23-летнем голкипере.

В этом сезоне на счету Ливраменто 8 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.