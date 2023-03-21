«Манчестер Сити» готов предложить новый контракт Холанну

«Манчестер Сити» планирует предложить форварду Эрлину Холанну новый контракт, сообщает журналист Грэм Бэйли.

По данным источника, в ближайшее время стороны обсудят условия нового соглашения. Клуб готов дать игроку контракт на улучшенных условиях. Сам Холанн доволен своим положением в команде и готов рассмотреть предложение «горожан».

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. В последних двух матчах за «Манчестер Сити» Холанн забил 8 голов. Всего за команду в этом сезоне 22-летний игрок забил 42 мяча во всех турнирах. Норвежец является лучшим бомбардиром АПЛ и Лиги чемпионов.