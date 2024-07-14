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Сегодня, 03:35

«Манчестер Сити» готов предложить новый контракт Эдерсону

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Сити» намерен сделать окончательное предложение вратарю команды Эдерсону, чтобы убедить его не переходить в «Аль-Наср», сообщает The Sun.

По данным источника, саудовский клуб предлагает 30-летнему бразильцу зарплату в 900 тысяч фунтов стерлингов (более 1 миллиона евро) в неделю, а также большой бонус. С другой стороны, «Сити» готов предложить Эдерсону долгосрочное соглашение с 75-процентным увеличением зарплаты.

Вратарь выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. С того момента он провел за команду 332 матча, пропустил 257 мячей и 155 раз отыграл на ноль. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Эдерсон Сантана ди Мораес (Эдерсон)
ФК Аль-Наср
ФК Манчестер Сити
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