«Манчестер Сити» готов предложить новый контракт Эдерсону

«Манчестер Сити» намерен сделать окончательное предложение вратарю команды Эдерсону, чтобы убедить его не переходить в «Аль-Наср», сообщает The Sun.

По данным источника, саудовский клуб предлагает 30-летнему бразильцу зарплату в 900 тысяч фунтов стерлингов (более 1 миллиона евро) в неделю, а также большой бонус. С другой стороны, «Сити» готов предложить Эдерсону долгосрочное соглашение с 75-процентным увеличением зарплаты.

Вратарь выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. С того момента он провел за команду 332 матча, пропустил 257 мячей и 155 раз отыграл на ноль. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.